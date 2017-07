Arsenal neemt Lacazette voor recordbedrag over van Lyon

18:11 – Arsenal heeft Alexandre Lacazette binnen. De Londenaren hebben komst van de spits van Olympique Lyon woensdag officieel aangekondigd. The Gunners geven geen details prijs over de lengte van het contract. Hij zou voor vijf seizoenen hebben getekend.



Voor Lacazette betaalt Arsenal zo'n 53 miljoen euro Nooit eerder betaalden de Engelsen zoveel geld voor een speler. Tot dusver was Mesut Özil, die in 2013 overkwam van Real Madrid, de duurste Arsenal-speler ooit. Hij kostte destijds ruim 48 miljoen euro. Het prijskaartje van Lacazette kan door bonussen oplopen tot zestig miljoen euro, meldt Lyon. Ook voor de Fransen is dat een recordbedrag.



"Wij zijn erg blij dat Alexandre naar Arsenal komt", reageert manager Arsène Wenger op de website van de club. "Hij heeft de laatste jaren laten zien dat hij doelpunten kan maken en erg efficiënt is. Bovendien heeft hij technische kwaliteiten. Hij is een grote toevoeging voor ons."



De 26-jarige Lacazette speelde zijn hele leven voor Lyon. Hij leek op weg naar Atlético Madrid, maar die transfer mislukte vanwege het gehandhaafde transferverbod van de Madrilenen.