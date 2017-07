Groningen haalt keihard uit, Utrecht verliest van Russen

21:19 – FC Groningen, Willem II en NAC Breda hebben woensdagavond ruime oefenzeges geboekt. FC Utrecht, met Urby Emanuelson, moest zijn meerdere erkennen in Russische Ufa. Vooral Groningen, dat de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding speelde, haalde keihard uit.



De noorderlingen hielden huis tegen het regioteam van RWE Eeemsmond. In Warffum werd het 16-0 voor de Trots van het Noorden. Na een kwartier stond het al 5-0. Tom van Weert (twee keer), Django Warmerdam (twee keer, op foto), Juninho Bacuna (drie keer), Oussama Idrissi (drie keer), Joël Donald (twee keer), Amir Absalem, Jesper Drost (twee keer) en Robbert de Vos zorgden voor de doelpuntenproductie.



FC Utrecht

Tijdens het trainingskamp in Oostenrijk verloor Utrecht met 1-0 van Ufa. Vjatseslav Krotov maakte al in de derde minuut het enige doelpunt van het oefenduel. Emanuelson speelde de tweede helft mee. De oud-Ajacied traint sinds deze week mee bij Utrecht.



Willem II

Willem II won met 7-0 van Uno Animo. Bij de Tilburgers deed de 21-jarige middenvelder Raies Roshanali mee. Hij is een testspeler van FC Oss, die mogelijk in aanmerking komt voor de beloftenploeg van Willem II. Anouar Kali, Karim Rossi (proefspeler van FC Lugano), Karim Coulibaly, Jordy Croux, Roshanali (twee keer) en Dani Koks maakten de zeven doelpunten voor de Tricolores.



NAC Breda

NAC versloeg de amateurs van SAB ook met ruime cijfers: 0-8. Skender Loshid blonk uit met drie doelpunten. Diego Snepvangers was twee keer trefzeker. Ook Fisayo Adarabioyo, Manuel Garcia en Rai Vloet maakten de doelpuntproductie compleet.