NEC blameert zich tegen amateurs, ADO scoort zeven keer

5 juli 2017 – Bij NEC staat de boel nog lang niet op de rit. De Nijmegenaren blameerden zich woensdag in een oefenduel met een nederlaag tegen de amateurs van SC NEC (1-0). Eredivisionist ADO Den Haag scoorde er lustig op los tegen Scheveningen uit de Derde Divisie: 0-7.



Voor NEC, dat degradeerde uit de Eredivisie en zoekende is naar een nieuwe trainer, was het treffen met de amateurs het eerste oefenduel in de voorbereiding. Halverwege de eerste helft maakte Younes Corty met een mooie treffer het enige doelpunt. De profs kregen wel kansen, maar wisten deze niet te verzilveren.



ADO

In de tweede oefenwedstrijd begroette ADO Lex Immers (foto), die deze week terugkeerde in de Hofstad. Hij speelde in de eerste helft een half uur mee. Scoren deed hij niet. Tom Beugelsdijk, Delano Ladan, Mats van Kins, Chovanie Amatkarijo (twee keer), Dennis van der Heijden en Ludcinio Marengo maakten de zeven doelpunten voor ADO.