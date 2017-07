Veltman geeft snel duidelijkheid: "Deze of volgende week"

5 juli 2017 – Joël Veltman komt op korte termijn met duidelijkheid over zijn toekomst. Dat geeft de Ajacied zelf aan. Wanneer de verdediger in Amsterdam blijft, wordt contractverlenging verwacht. Ondertussen ziet Veltman een rol als aanvoerder bij Ajax ook zitten.



"Er speelt momenteel niets met andere clubs, ik verwacht ook dat ik deze week of volgende week duidelijkheid heb over mijn toekomst bij Ajax. Als ik blijf, wil ik een stabiel seizoen draaien", zegt Veltman op de website van Ajax. "Kampioen worden natuurlijk. We zijn al drie jaar geen kampioen geweest en bij Ajax is een jaar zonder titel al een jaar teveel. Op de korte termijn moeten we er natuurlijk voor zorgen dat we ons plaatsen voor de Champions League."



De 25-jarige international schaart zichzelf tot kartrekkers binnen de selectie van Ajax. Met Davy Klaassen is er ook een vertrokken. Bovendien was Klaassen aanvoerder van de Amsterdammers. Veltman ziet een degelijke rol wel zitten. "Lasse (Schöne, red.), Nick (Viergever, red.) en ik zijn nu de jongens die een beetje het voortouw nemen in de groep. Deze week wordt bekendgemaakt wie er aanvoerder wordt, natuurlijk sta ik open voor die rol."