Ajagun volgt Anastasiou naar België en tekent bij Kortrijk

5 juli 2017 – Abdul Ajagun en Yannis Anastasiou zijn herenigd bij Kortrijk. De 24-jarige aanvallende middenvelder heeft een tweejarig contract bij de Belgische club getekend. De verbintenis bevat een optie voor een extra jaar. Ajagun en Anastasiou werkten afgelopen seizoen samen bij Roda JC.



De 24-jarige Nigeriaan stond op de loonlijst van Panathinaikos. De Griekse topclub verhuurde hem afgelopen jaar aan Roda, maar besloot hem nu te verkopen. Bij Panathinaikos had Ajagun nog een contract voor een jaar. In zijn 31 wedstrijden voor Roda was hij vijf keer trefzeker.



Anastasiou tekende gedurende het voorbije seizoen al bij Kortrijk. Later werd hij bij Roda de laan uitgestuurd, omdat de Limburgers dreigden te degradeerden. In de finale van de play-offs tegen MVV liep alles met een sisser af en komt Roda in het nieuwe seizoen 'gewoon' uit in de Eredivisie.