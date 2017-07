Emanuelson: "Moeilijke jaren, ik heb te weinig gespeeld"

7:40 – Urby Emanuelson is deze zomer opgedoken bij FC Utrecht, waar hij samen met de club gaat kijken of er een samenwerking in zit. De 31-jarige linkspoot heeft een aantal lastige jaren achter de rug, waarin hij amper aan spelen toekwam bij AS Roma, Atalanta Bergamo, Hellas Verona en Sheffield Wednesday. Nu keert hij dus mogelijk terug op Nederlandse bodem.



Na acht jaar in het buitenland te hebben gespeeld en een tijdje voor zichzelf te hebben getraind, krijgt Emanuelson mogelijk bij Utrecht de kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Woensdagavond speelde hij de tweede helft mee in de met 0-1 verloren oefenwedstrijd tegen FC Ufa uit Rusland. Het wordt de komende tijd afwachten of het tot een contract komt. "Ik voel me nergens te groot voor. Anders was ik hier niet", zegt Emanuelson in het Algemeen Dagblad. "Alleen, in de voetballerij weet je nooit hoe het loopt. Misschien komt er wel een buitenlandse club. Maar ik snak er eerlijk gezegd naar om terug te keren naar Nederland. Utrecht speelt dynamisch voetbal en ik ben een dynamische speler. Dat zou prima bij elkaar kunnen passen."



Emanuelson is inmiddels 31 jaar. "Maar zo oud voel ik me helemaal niet", vertelt de voormalig Ajacied. "Ik heb moeilijke jaren gehad, waarin ik te weinig heb gespeeld. Nu is het zaak vooruit te kijken. Elk nadeel heeft bovendien zijn voordeel, zei Johan Cruijff ooit. Dat is bij mij ook zo. Anders dan veel leeftijdgenoten heb ik de zevenhonderd duels nog niet aangetikt. Dus juist omdat ik de laatste jaren weinig heb gespeeld, voel ik me fysiek jonger dan ik ben", beweert Emanuelson, die aangeeft dat Utrecht een goede indruk op hem maakt. "Ik merk aan alles dat er vanuit een goed plan wordt gewerkt."



Slechts zestien minuten speelde Emanuelson afgelopen seizoen bij Sheffield Wednesday. Dat was op 7 mei, tegen zijn oude club Fulham.