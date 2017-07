'Betis biedt op Guardado, PSV informeert naar Luckassen'

9:17 – Er is het een en ander aan het gebeuren bij PSV. De Eindhovenaren, waarbij we nog veel activiteiten kunnen verwachten op de transfermarkt, lijken Andrés Guardado van de hand te doen en komen mogelijk bij Derrick Luckassen uit in de zoektocht naar een aanwinst.



De Telegraaf meldt dat PSV woensdag met Real Betis onderhandeld heeft over de transfer van Andrés Guardado, die zelf naar verluidt al rond is met de club uit Andalusië. De club uit de Primera División zou met een openingsbod van 2 miljoen euro zijn gekomen, maar PSV hoopt volgens bovengenoemde ochtendkrant minimaal de aankoopsom van Guardado (2,8 miljoen euro) op de rekening gestort krijgen.



Ook wil de club uit Eindhoven betalingsgaranties krijgen, aangezien de Robert-casus met Real Betis in het verleden een hoofdpijndossier werd, waaraan PSV ondanks lang wachten minder geld dan gehoopt overhield.



Luckassen

Ondertussen heeft PSV afgelopen week bij AZ geïnformeerd naar Luckassen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De krachtpatser, die in de verdediging en op het middenveld uit de voeten kan, heeft in principe nog een tweejarig contract in Alkmaar.