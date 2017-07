Utrecht treft Valletta in tweede voorronde Europa League

22:20 – FC Utrecht treft in de tweede voorronde van de Europa League FC Valletta. De ploeg uit Malta boekte donderdagavond een 0-1 overwinning op Folgore uit San Marino. Dat was na de 2-0 zege van vorige week ruim voldoende. De Domstedelingen ontmoeten Valletta komende donderdag eerst in de hoofdstad van het dwergstaatje. Een week later staat de return op het programma.



Een eigen doelpunt van keeper Luca Bianchi halverwege de tweede helft leverde het enige doelpunt op voor Valletta. Daarmee was het tweeluik tussen beide ploegen beslist. Utrecht zal Valletta in het stadion van RKC Waalwijk ontvangen. De eigen Galgenwaard is deze maand in gebruik voor het EK voor vrouwen, dat zondag begint.



Valletta speelt al negen seizoenen op rij Europees voetbal en was achter Hibernians de nummer twee in de nationale competitie. De oud-werkgever van onder meer Ton Caanen (hoofdcoach), Jordi Cruijff (assistent-trainer/speler), Geert den Ouden (speler), André Paus (hoofdcoach) en Ted van Leeuwen (technisch directeur) is 23-voudig kampioen van Malta.