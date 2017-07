Betis zeker van keuze Guardado: "Past hier perfect"

7:40 – Andrés Guardado wordt al even in verband gebracht met een overgang naar Real Betis en de Spanjaarden zijn er zeker van dat de middenvelder PSV zal gaan verlaten. Directeur Lorenzo Serra Ferrer zegt dat de Mexicaan zijn keuze al heeft gemaakt.



In gesprek met de Spaanse krant ABC laat Serra Ferrer weten dat hij snel een akkoord met PSV verwacht over Guardado. "Zijn keuze is gemaakt en hij wil zich bij Betis gaan voorbereiden op zijn vierde WK-deelname. Het is iemand met veel ervaring, een veelzijdige voetballer en daarnaast kan hij op meerdere posities worden ingezet", is de Betis-directeur lovend.



"Ik heb met Phillip Cocu over hem gesproken en ook hij is heel positief over hem", vervolgt Serra Ferrer. "Hij is lovend over zijn leiderskwaliteiten, zijn karakter en zijn uitstraling. Ik weet zeker dat hij alles zal geven voor Betis, hij past hier perfect." Guardado heeft bij PSV nog een contract tot medio 2018 en de Eindhovenaren zouden ongeveer 2,5 miljoen euro willen ontvangen voor de middenvelder.