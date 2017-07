Drie PSV-talenten maken overstap naar A-selectie

9:29 – Sam Lammers, Dante Rigo en Pablo Rosario worden van Jong PSV overgeheveld naar het eerste elftal. Trainer Phillip Cocu acht het drietal klaar om de overstap definitief te maken. De Eindhovenaren hebben als doel om dit seizoen eigen jeugd een groter onderdeel van de selectie te laten uitmaken.



Lammers maakte zelfs zijn debuut al voor de hoofdmacht van de Eindhovenaren en kwam afgelopen seizoen tot vijf competitiewedstrijden. Daarin was de aanvaller twee keer trefzeker. Middenvelders Rigo en Rosario trainden al wel regelmatig mee met het eerste, maar tot een debuut kwam het nog niet. Ze hebben vorig seizoen gedurende een langere periode met ons meegetraind. Ze zijn er nu aan toe om definitief de stap te zetten", zegt Cocu op de website van PSV.



"De stap van de beloften naar de A-selectie is groot en daarom laten we onze talenten in principe altijd eerst een periode meetrainen alvorens we ze naar de profzijde halen", legt de trainer uit. "Zij kunnen dan ervaren wat er bij het eerste elftal gevraagd wordt en wij –de staf- kunnen ze goed monitoren. Wij denken dat dit in veruit de meeste gevallen de juiste manier is. Sam, Dante en Pablo zijn er klaar voor. Het zijn stuk voor stuk jongens met potentie gebleken."