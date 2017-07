Nieuwkoop neemt rugnummer 2 over van Karsdorp

18:40 – Bart Nieuwkoop neemt bij Feyenoord het rugnummer 2 over van Rick Karsdorp, die onlangs werd verkocht aan AS Roma. Hij moet komend seizoen met Kevin Diks, die wordt gehuurd van Fiorentina en met rugnummer 17 zal spelen, de strijd aangaan voor de positie van rechtsback. Afgelopen jaargang droeg Nieuwkoop nummer 26 op zijn rug.



De teruggekeerde Jean-Paul Boëtius krijgt rugnummer 7, dat de afgelopen jaren in bezit was van de deze zomer gestopte Dirk Kuyt. In zijn eerste periode bij Feyenoord speelde Boëtius met hetzelfde nummer. Sofyan Amrabat, die onlangs werd overgenomen van FC Utrecht, heeft gekozen voor rugnummer 21.



Volledig overzicht Feyenoord-rugnummers seizoen 2017/2018 (bron: Feyenoord.nl)

1. Kenneth Vermeer

2. Bart Nieuwkoop

3. Sven van Beek

5. Marko Vejinovic

6. Jan-Arie van der Heijden

7. Jean-Paul Boëtius

8. Karim El Ahmadi

9. Nicolai Jørgensen

10. Tonny Vilhena

14. Bilal Basaçikoglu

15. Lucas Woudenberg

17. Kevin Diks

18. Miquel Nelom

20. Renato Tapia

21. Sofyan Amrabat

22. Justin Bijlow

23. Jari Schuurman

25. Brad Jones

27. Simon Gustafson

28. Jens Toornstra

29. Michiel Kramer

30. Rámon ten Hove

31. Wessel Dammers

32. Calvin Verdonk

33. Eric Botteghin

34. Dylan Vente

35. Tyrell Malacia

36. Emil Hansson

37. Jordy Wehrmann

38. Gustavo Hamer

39. Cheick Touré

40. Mo El Hankouri