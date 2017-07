AZ worstelt tegen Polderse Selectie, Groningen wint ruim

21:28 – AZ heeft vrijdag een moeizame zege geboekt in de oefenwedstrijd tegen de Polderse Selectie. De Alkmaarse club won met 2-3. Derrick Luckassen (foto) maakte in de slotfase het verlossende doelpunt.



In de eerste helft kwam AZ twee keer op achterstand, maar na de pauze voorkwam het een blamage. Veel scheelde het echter niet. Mats Seuntjens zorgde in de 59ste minuut met een volley voor de gelijkmaker. AZ zette daarna aan om ook de 2-3 te maken, maar die leek uit te blijven. In de laatste minuut trof Luckassen alsnog doel na een corner.



FC Groningen

Op bezoek bij Winsum had FC Groningen het een stuk eenvoudiger. De noorderlingen stapten met een 7-0 zege van het veld, nadat het bij rust al 6-0 stond. Tim Waterink maakte twee goals, Jesper Drost, Juninho Bacuna, Oussama Idrissi, Django Warmerdam en Tom van Weert maakten de andere treffers.