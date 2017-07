Telstar haalt Luxemburgs international Rodrigues

7 juli 2017 – SC Telstar heeft komend seizoen de beschikking over een international van Luxemburg. De Noord-Hollandse Jupiler League-club maakt vrijdag via haar digitale thuis melding van de komst van Gerson Rodrigues.



Telstar-coach Mike Snoei was nog op zoek naar een aanvaller. Deze is in de persoon van Rodrigues gevonden. De 22-jarige voetballer was vorige maand nog basisspeler bij Luxemburg in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen het Nederlands elftal.



Rodrigues komt over van CS Fola Esch, dat afgelopen seizoen als derde eindigde in de nationale competitie. In twintig competitiewedstrijden was hij negen keer trefzeker. Daarvoor kwam Rodrigues uit voor FC Swift Hesperange en Racing FC Union Luxembourg.