Keizer tevreden: "De jongens staan er goed op"

7 juli 2017 – Marcel Keizer is tevreden over de trainingsweek van Ajax in Oostenrijk. De Amsterdamse club sluit het tripje naar het Alpenland morgen (zaterdag) af met een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. Keizer, de opvolger van Peter Bosz als coach van Ajax, gaat deze met vertrouwen in.



"De jongens staan er goed op, moet ik zeggen. Je kan zien dat ze niet hebben stilgezeten tijdens de vakantie", aldus Keizer op Ajax.nl. "Dat betekent dat ze weten waar het om gaat. Een aantal jongens kan nog echt wel stappen maken, maar de meeste spelers ogen nog behoorlijk fris."



Over drie weken moet Ajax er staan. Dan speelt het haar eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League. "Dat betekent dat er deze week in Oostenrijk een aantal dingen moest gebeuren", vervolgt Keizer. "Fysiek hebben we meters gemaakt: snelheid en duur. Tactisch hebben we ook het nodige gedaan: opbouw, verdedigen. Dat zijn de belangrijkste items, en daar moeten we de komende weken mee doorgaan."