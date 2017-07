Van Boekel krijgt wedstrijd in CL-voorronde toegewezen

10:54 – Pol van Boekel moet aan de bak in de voorronde van de Champions League. De Nederlandse arbiter is door de UEFA aangewezen om de wedstrijd tussen Partizan Belgrado en Buducnost Podgorica in de tweede voorronde van de Champions League in goede banen te leiden.



Die wedstrijd staat komende dinsdag op de planning in de voorronde van het miljoenenbal. Het duel in Belgrado is het eerste duel van het tweeluik, een week later staat de return in Montenegro op het menu.



Van Boekel krijgt steun van Rob van de Ven en Jan de Vries, zijn vaste assistenten. Dat meldt de KNVB.