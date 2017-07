Koeman laat talentvolle Browning naar Sunderland gaan

12:49 – Het bedrijvige Everton heeft zaterdag bekendgemaakt dat Tyias Browning komend seizoen niet in actie zal komen op Goodison Park. De 23-jarige verdediger wordt namelijk gestald bij Sunderland, waar hij ervaring op zal moeten doen.



Bij de Championship-club komt de jonge verdediger ploeggenoot Brendan Galloway tegen, die eveneens door Everton aan Sunderland is uitgeleend. Voor Browning is het zijn tweede verhuurperiode op rij, vorig seizoen werd hij al tijdelijk bij Preston North End ondergebracht.



Dat Everton vertrouwen heeft in de voormalig jeugdinternational van Engeland, blijkt uit het nieuwe contract dat hij in januari van dit jaar tekende. Hij ligt daardoor nu tot de zomer van 2019 vast bij de club van Ronald Koeman.