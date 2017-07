Vd Hart verlengt: "Vertrouwen in komend seizoen"

15:09 – Mickey van der Hart blijft PEC Zwolle, zoals verwacht, trouw. De 23-jarige keeper heeft met de club uit Overijssel een akkoord bereikt over een nieuwe verbintenis, die beide partijen tot de zomer van 2019 aan elkaar verbindt.



Van der Hart staat sinds 2015 onder contract bij Zwolle, waarvoor hij tot dusver 54 duels speelde. Dat kunnen er de komende seizoenen dus nog veel meer worden. De keeper, die gaat concurrent met Diederik Boer, is content. "Hier in Zwolle heb ik het ontzettend naar mijn zin. Het doet mij dan ook goed dat de verlenging is rondgekomen en ik hier langer onder contract sta. Ik ben klaar voor de strijd om een basisplaats en heb veel zin en vertrouwen in het komende seizoen."



Technisch directeur Gerard Nijkamp vindt dat de keeper steeds beter wordt. "Met deze contractverlenging ben ik zeer verheugd. Mickey heeft in de twee jaar dat hij hier speelt een sterke ontwikkeling doorgemaakt en ondanks zijn relatief jonge leeftijd, al veel wedstrijden op het hoogste niveau gekeept. Met Diederik gaat hij nu de strijd aan wie zich dit seizoen eerste doelman van PEC Zwolle mag noemen. Voor de club is het daarbij erg fijn om de komende jaren twee Eredivisie-waardige sluitposten onder contract te hebben."