Spits Bergkamp duikt na vertrek bij Sparta op bij RKC

15:33 – Roland Bergkamp heeft na zijn vertrek bij Sparta Rotterdam, waar hij geen nieuw contract kreeg, een nieuwe werkgever gevonden. De aanvaller gaat het een niveautje lager proberen, aangezien hij zich voor twee seizoenen heeft verbonden aan RKC Waalwijk.



De 26-jarige aanvaller droeg eerder de tricots van Excelsior, Brighton & Hove Albion, Rochdale, VVV-Venlo, FC Emmen en dus Sparta. Zijn nieuwe bestemming is dus RKC, waar men zeer blij is met zijn komst. "Onze club slaat met de komst van Roland wederom succesvol toe op de transfermarkt, hier zijn we erg content mee", reageert on Verkerk, coördinator voetbalzaken. "De afgelopen periode hebben we diverse gesprekken gevoerd met Roland en we zijn blij te melden dat hij de komende twee jaar samen met ons gaat werken aan de verdere groei van RKC Waalwijk. Roland heeft bij zijn voorgaande clubs bewezen hard te willen werken voor het team en dit weten te combineren met het scoren van doelpunten. We zijn blij met zijn komst en heten hem van harte welkom."



In het afgelopen seizoen speelde Bergkamp slechts 37 minuten in de Eredivisie, uitgesmeerd over twee optredens.