Ajax komt met nieuws: Nouri is stabiel en heeft hartslag

17:48 – Abdelhak Nouri is in elkaar gezakt tijdens de oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen. De twintigjarige Ajacied kampt met hartritmestoornissen. Hij werd lange tijd behandeld op het veld en daarna met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ajax meldt dat hij inmiddels stabiel is.



In de 71ste minuut ging Nouri zonder tegenstander in de buurt ineens naar de grond. Het duel werd direct stilgelegd en de middenvelder werd behandeld door de medische staf van Ajax en Werder Bremen. Later kwamen er ook twee ambulances het veld op. De behandeling werd afgeschermd met doeken. Nouri werd na een lange behandeling met de traumahelikopter vervoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.



Ajax meldt via Twitter dat Nouri last heeft van hartritmestoornissen. De middenvelder is inmiddels weer stabiel, heeft hartslag en wordt in slaap gehouden.