Willem II wint knap van Kortrijk, ook winst VVV en PEC

19:52 – Willem II heeft het oefenduel met KV Kortrijk knap weten te winnen. De ploeg van Erwin van de Looi was met 2-0 te sterk voor de nummer vijf van de Belgische competitie. Beide doelpunten kwamen op naam van Karim Rossi, die momenteel op stage is bij de Tilburgers.



Rossi zal een goede indruk hebben gemaakt tijdens zijn eerste oefenduel voor Willem II. De spits zorgde na 37 minuten voor de openingstreffer tegen Kortrijk. Ook na rust mocht hij blijven staan en dat betaalde zich uit. Twintig minuten voor tijd bepaalde Rossi de eindstand op 2-0.



HBSV-VVV Venlo

VVV Venlo kende geen enkel probleem met HBSV: 0-7. Al na vijf minuten was het 0-2 in het voordeel van de bezoekers. Ralf Seuntjens tekende voor beide doelpunten. Voor rust liep VVV uit naar 0-4 en ook in de tweede helft werd nog driemaal gescoord. Lugman Bezzat en Tarik Tissoudali maakten beiden twee treffers. Het overige doelpunt kwam op naam van Nils Roeseler te staan.



SV Dalfsen-PEC Zwolle

Ook een klinkende oefenzege voor PEC Zwolle. SV Dalfsen werd met 0-8 aan de kant gezet. Youness Mokhtar en Ted van de Pavert namen beiden twee doelpunten voor hun rekening. Ook aanwinst Piotr Parzyszek pakte zijn treffer mee. Voor rust werd al de stand van 0-6 bereikt. In de tweede helft werd de einstand op 0-8 bepaald.



Madese Boys-NAC Breda

NAC Breda rekende zaterdagmiddag af met Madese Boys. De kersverse Eredivisionist won met 0-7. Paolo Fernandes opende de score uit een penalty en de ploegen gingen rusten met een 0-3 stand op het scorebord. In de tweede helft vielen nog eens vier treffers. Rai Vloet maakte er twee.