Van der Sar: "Het had veel erger kunnen zijn voor Nouri"

21:36 – Edwin van der Sar heeft in een eerste reactie over de situatie van Abdelhak Nouri aangegeven dat het veel erger had kunnen zijn. De directeur van Ajax geeft aan dat de schrik er flink in zit bij de selectie, die wel zaterdag nog terugvliegt naar Amsterdam.



Nouri zakte tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen ineens in elkaar en werd daarna gereanimeerd op het veld. Inmiddels ligt hij in het ziekenhuis aan de beademing, maar zijn situatie is stabiel. De middenvelder wordt in slaap gehouden om beter behandeld te kunnen worden. "Het had veel erger kunnen zijn", geeft Van der Sar aan tegenover de NOS. "Het duurt op een gegeven moment zo lang, op zo'n moment ga je toch aan wat ernstigs denken, zeker omdat z'n benen ook niet bewogen. Er is heel adequaat gereageerd door onze doktoren, de fysio's en het Rode Kruis om hem terug te halen."



"De dokter heeft in de kleedkamer verteld dat Appie stabiel was en dat het grootste gevaar geweken was. Het had ook veel erger af kunnen lopen", vervolgt Van der Sar. De selectie van Ajax vliegt terug naar Amsterdam terwijl Nouri in het Oostenrijkse ziekenhuis blijft. "Zondag komen vrienden en familie van Appie naar Oostenrijk. We zullen opvang regelen. Op die manier proberen we het zo goed mogelijk te regelen voor hem en zijn familie."