Wiegman verwacht veel van Oranjevrouwen: "EK winnen"

8 juli 2017 – De Oranjevrouwen kenden zaterdag een goede generale voor het EK in eigen land, dat op 16 juli begint. In een oefenduel werd met 5-0 van Wales gewonnen. Toch was bondscoach Sarina Wiegman na afloop niet helemaal tevreden over het resultaat.



"Ik ben eigenlijk niet zo tevreden. Het wordt nu 5-0, maar het verschil was zo groot. We kunnen veel beter dan we nu hebben laten zien", aldus Wiegman in gesprek met FOX Sports. "In de afgelopen periode hebben we tegen betere tegenstanders gespeeld, waardoor de druk nu lager lag. We moesten nu zelf het spel maken. Dat deden we goed, maar soms nog wel te onzorgvuldig. Maar we hebben niets weggegeven."



Wiegman weet dat de kans klein is dat Nederland in eigen land de EK-titel zal pakken, maar wil toch dat de ploeg er vol voor gaat. "We gaan er zeker voor. We weten wat we waard zijn, waar onze kwaliteiten liggen en wat ons nog te doen staat. Natuurlijk denken we niet dat we zomaar even in de finale komen. Ons eerste doel is om de poulefase door te komen. We willen zo veel mogelijk winnen en zien dan waar het eindigt", besluit de bondscoach.