Aangeslagen Keizer hoopt en bidt: "Appie is ook Ajax"

9:25 – Marcel Keizer bidt en hoopt voor een goed herstel van Abdelhak Nouri. Net als heel Ajax is de trainer van de Amsterdammers aangeslagen. Nouri zakte zaterdag tijdens het oefenduel in Oostenrijk met Werder Bremen in elkaar. De twintigjarige Ajacied ligt in een ziekenhuis op de intensive care, maar is buiten levensgevaar.



"Iedereen is enorm aangeslagen", zegt Keizer tegen de NOS. "De spelers zijn zondag vrij, maar we houden ze op de hoogte. Als ze willen kunnen ze ons bereiken. Ze kunnen ook hierheen komen om te praten."



Ajax keerde zaterdag nog terug in Amsterdam. "We hebben gehoord dat hij buiten levensgevaar is. Voor iedereen is dat prettig, maar we hopen ook op een goed herstel. Daar zitten we op te wachten. Het enige wat we kunnen doen is hopen en bidden."



Keizer heeft geen woorden voor het moment waarop alles gebeurde. "Dat is niet te beschrijven. Appie is onderdeel van Ajax 1, maar Appie is ook Ajax. Iedereen kent hem hier. Ik zag Klaas-Jan (Huntelaar, red.) en Carel (Eiting, red.) terugkomen en aan hun gezichten kon ik zien dat het ernstig was. Iedereen dacht dat hij zijn tong had ingeslikt, maar het bleek om het hart te gaan."