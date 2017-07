Lukaku: "Wil wil niet spelen voor grootste club ter wereld?"

9:44 – Voor Romelu Lukaku was de keuze voor Manchester United snel gemaakt na een belletje vanaf Old Trafford. Ook een laatste, ultieme poging van Chelsea kon daar niets aan veranderen. United heeft een akkoord met Everton en het is de verwachting dat de transfer maandag definitief wordt beklonken.



Chelsea werd al wekenlang in verband gebracht met de spits van The Toffees. De kampioen zou vrijdag een laatste stuiptrekking hebben gegeven om de overgang van Lukaku naar United te dwarsbomen. Die poging bleek tevergeefs. "Ik had mijn beslissing al gemaakt", zegt Lukaku tegen ESPN. "Ik had mijn woord gegeven en was me mentaal aan het voorbereiden op Manchester United."



De uitleg van Lukaku om voor de winnaar van de Europa League te kiezen is duidelijk: "Wie wil niet spelen voor de grootste club in de wereld? Toen Manchester United belde hoefde ik niet twee keer na te denken. Ik ben erg blij en hoop onderdeel te worden van de clubhistorie."



Zijn transfer naar United betekent een hereniging met José Mourinho, met wie Lukaku samenwerkte bij Chelsea. "Mourinho wilde mij als tienjarige jongen al. Om opnieuw met hem te werken is groots. We hebben contact gehad. Hij heeft me dingen uitgelegd voor de club."



Lukaku: "Hij begreep mijn beslissing waarom ik bij Chelsea vertrok. Ik was een jonge jongen, en wilde spelen. Nu ben ik 24, en ben ik volwassen geworden. Ik ben dankbaar dat hij mij een nieuwe kans geeft."