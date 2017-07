Wiegman reageert op overlijden Nooij: "Moeilijk te bevatten"

16:46 – Bondscoach Sarina Wiegman van de Oranjevrouwen heeft geschokt gereageerd op het overlijden van Sylvia Nooij. De 32-jarige voormalige verdedigster van ADO Den Haag stierf na een epileptische aanval. Wiegman werkte meerdere jaren samen met de Nooij.



"Dit nieuws komt keihard aan en is moeilijk te bevatten", zegt Wiegman op de website van de KNVB. "Ik heb vele jaren met Sylvia samengewerkt bij Ter Leede en ADO Den Haag. Ook een groot deel van de selectie kende Sylvia goed. We zijn geschokt en verdrietig. We wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe."



Nooij stopte in het seizoen 2014/2015 als voetbalster, maar bleef ze ADO volgen. De verdedigster maakte in 2007 de overstap naar ADO Den Haag, toen de Eredivisie van vrouwen van start ging. Nooij werd een keer landskampioen, en won twee bekers. Met Ter Leede won ze ook een landstitel en een beker. In totaal kwam Nooij tot zes interlands.