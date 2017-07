Sparta heeft Real Madrid-doelman week lang op proef

16:59 – Sparta heeft Real Madrid-doelman Alex Craninx op proef. De 21-jarige Spaans-Belgische sluitpost traint een week mee met de Rotterdamse eredivisionist. Sparta maakte de komst van Craninx zelf bekend via de officiële kanalen van de club.



Real Madrid pikte Craninx in 2011 op bij Marbella en plaatste hem in de jeugdopleiding. Craninx maakte in 2015 de overstap naar Real Madrid B, maar kon niet op een basisplaats rekenen. Komende week speelt Sparta twee oefenwedstrijden. Op dinsdag tegen VOC, en zaterdag treffen de Rotterdammers Goes.



De laatste drie seizoenen had Sparta Roy Kortsmit onder de lat staan.