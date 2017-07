Chelsea legt Rüdiger van AS Roma voor vijf jaar vast

17:16 – Antonio Rüdiger verruilt de Serie A voor de Premier League. De 24-jarige verdediger heeft een vijfjarig contract bij Chelsea getekend. Chelsea neemt de Duitse international over van AS Roma. De Romeinen ontvangen 35 miljoen euro, dit bedrag kan door bonussen oplopen tot 39 miljoen euro meldt de Italiaanse club.



"Dit geeft mij een fantastisch gevoel", reageert Rüdiger op de website van Chelsea. "Niet iedere speler heeft de mogelijkheid om voor zo'n club als deze te spelen. Ik kijk er naar uit om mijn teamgenoten te ontmoeten. Ik ben trots om speler van Chelsea te zijn."



Technisch directeur Michael Emenalo is content met de aanwinst. "We zijn tevreden om een speler met veel kwaliteit aan onze defensieve mogelijkheden toe te voegen. Antonio is jong, maar heeft ervaring op internationaal niveau. Hij heeft voldoende meegemaakt om te gedijen in de Premier League. We volgden hem al een tijd, en zijn ervan overtuigd dat hij in onze ploeg past."