Oranje Onder-19 naar halve finale na remise tegen Bulgarije

19:59 – Nederland Onder-19 is erin geslaagd om de halve finales van het EK te bereiken. Omdat Engeland met 3-1 van Duitsland won volstond een 1-1 gelijkspel tegen Bulgarije. De ploeg van bondscoach Maarten Stekelenburg eindigt als nummer twee in groep B.



In de eerste helft was Nederland de bovenliggende partij, maar doelpunten vielen er niet. Onder anderen Rodney Kongolo en Ferdi Kadioglu zagen hun pogingen net naast het doel belanden. Aan de Bulgaarse kant vielen weinig kansen te noteren. Daarom gingen de ploegen met een 0-0 stand de kleedkamers in.



Toen de tweede helft enkele minuten op gang was, kwam Nederland op een 1-0 voorsprong dankzij een doelpunt van Kongolo. Lang kon de ploeg daar niet van genieten, want al na vier minuten trok Bulgarije de stand weer gelijk. Georgi Rusev zorgde voor de gelijkmaker en daar bleef het ook uiteindelijk bij. Omdat Engeland met 4-1 van Duitsland won, was de tweede plaats in poule B veilig voor Oranje Onder-19.



Woensdag komt Nederland in actie in de halve finales. Portugal, de winnaar van groep A, is dan de tegenstander. De andere halve finale gaat tussen Engeland en Tsjechië.