Ajax: Nouri nog op IC, maar situatie is zeer stabiel

20:16 – Ajax heeft zondagavond opnieuw een update gegeven over de situatie van Abdelhak Nouri. De middenvelder wordt nog altijd in slaap gehouden op de intensive care, maar Ajax omschrijft zijn situatie als zeer stabiel. Na een goede dag en nacht heeft hij wel minder medicatie nodig, zo meldt de club op de officiële website.



Het oefenduel van dinsdagavond tussen Ajax en Rijnsburgse Boys gaat niet door. De spelers van de Amsterdammers achten zich niet in staat om in actie te kunnen komen na de gebeurtenissen rondom Nouri. Ajax ziet daarom af van de wedstrijd tegen de amateurs op sportpark Middelmors.



De twintigjarige Nouri kreeg zaterdag tijdens een oefenwedstrijd met Werder Bremen last van hartritmestoornissen en ligt sindsdien in Oostenrijk in het ziekenhuis. "Zondagavond rond 19.00 uur was Nouri's situatie zeer stabiel. Na een relatief goede nacht en dag heeft hij minder medicatie nodig", zo schrijft de club. Maandagavond verwacht Ajax een nieuwe update te kunnen geven over zijn toestand.