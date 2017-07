Standard Luik versterkt zich met WK-revelatie Ochoa

21:51 – Guillermo Ochoa is volgend seizoen te bewonderen in de Belgische competitie. De doelman maakt de overstap van Málaga naar Standard Luik. De Mexicaans international moet nog wel de medische keuring ondergaan voor hij zijn contract kan ondertekenen.



Ochoa is vooral bekend vanwege zijn goede prestaties op het WK van 2014. De doelman keepte geweldig op het toernooi en hield daarmee Mexico meerdere keren op de been. In de achtste finale was Nederland vervolgens te sterk. Die prestaties leverden hem een transfer naar Málaga op, maar het afgelopen seizoen werd de Mexicaan uitgeleend aan Granada.



Bij Málaga liep het contract van Ochoa deze zomer af, waardoor hij transfervrij op zoek kon gaan naar een nieuwe club. De tachtigvoudige international sluit na de medische keuring aan bij Standard Luik. "Guillermo is klaar voor een nieuwe uitdaging en zal zeker een meerwaarde zijn voor onze groep", zegt sportief directeur Olivier Renard.