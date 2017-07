Kongolo maakt debuut, Strootman baalt van vertrek Rüdiger

9 juli 2017 – Terence Kongolo heeft zondagavond zijn officieuze debuut voor AS Monaco gemaakt. De verdediger verruilde afgelopen week Feyenoord voor de Franse kampioen en mocht direct opdraven in de oefenwedstrijd tegen Rapid Wien.



Tegen Rapid Wien speelde Kongolo de gehele tweede helft mee. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel. Monaco kwam op voorsprong dankzij doelpunten van Marcos Lopes en Guido Carrillo. Binnen twintig minuten vocht Rapid Wien zich echter terug door treffers van Stefan Schwab en Manuel Thurnwald. Ook oud-Ajacied Franco Antonucci kreeg speeltijd.



Strootman

Kevin Strootman baalt van het vertrek van Antonio Rüdiger naar Chelsea. De middenvelder van AS Roma wenst de Duitser op zijn Instagram succes bij zijn nieuwe club. "Ik ga onze duels tijdens de training en onze discussies in de kleedkamer missen. Maar bovenal gaan we je op het veld missen", schrijft de international, die verder zegt te hopen dat dit de laatste uitgaande transfer bij Roma is.