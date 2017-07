Stekelenburg trots: "We worden steeds volwassener"

9 juli 2017 – Oranje Onder-19 behaalde zondagavond de halve finales van het EK. Door een gelijkspel tegen Bulgarije eindigt Nederland als tweede in poule B. Bondscoach Maarten Stekelenburg was blij met wat hij zag en stelt dat zijn team steeds beter lijkt te worden.



"Ik ben zo ontzettend trots op deze jongens. Dat heeft met alles te maken. Voor het eerst staat een Nederlands team in deze leeftijdscategorie in de halve finale en dat is een fantastisch resultaat", aldus Stekelenburg op de website van Ons Oranje. "Bovendien ontwikkelen we ons goed in dit toernooi. Per wedstrijd worden we volwassener en beter."



In de halve finale wacht nu Portugal, de winnaar van groep A. De bondscoach verwacht dat het een moeilijke wedstrijd zal worden, maar heeft het volste vertrouwen in zijn ploeg. "We willen natuurlijk heel graag die finale spelen, maar we realiseren ons ook dat alleen de sterkste teams overblijven. En Portugal is sterk. Alleen staan wij ook niet voor niets in de halve finale, hè. Eerst gaan we nog even genieten. Morgen uitlopen, verzorgen en het zuur uit de spieren halen. Daarna gaat het vizier vol op Portugal."