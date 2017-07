Suárez lovend over Klopp: "Liverpool wordt steeds beter"

9 juli 2017 – Hoewel Luis Suárez alweer een tijdje bij FC Barcelona speelt, is hij nog altijd begaan met het lot van zijn vorige club Liverpool. De aanvaller ziet onder manager Jürgen Klopp een sterk team opbloeien en verwacht ook goede prestaties in de Champions League.



Dankzij de vierde plaats in de Premier League komt Liverpool voor het eerst sinds 2014 weer eens uit op het hoogste niveau. "Liverpool zou altijd deel moeten nemen aan de Champions League", stelt Suárez in gesprek met Liverpool TV. "Ik denk dat Klopp als nieuwe manager een beetje tijd nodig had, omdat hij destijds midden in het seizoen moest instappen. Maar hij heeft het nu in zijn eerste volledige seizoen geweldig gedaan."



Suárez verwacht het aankomende seizoen nog betere prestaties van Liverpool. "Ik denk dat het nog beter zal gaan omdat Klopp echt een fantastische trainer is. Daarbij heeft hij de beschikking over heel wat spelers die het verschil kunnen maken."