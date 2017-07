Bijlow wil EK winnen: "Komen niet voor vriendentoernooi"

9 juli 2017 – Oranje Onder-19 jaar bereikte zondag de halve finales van het EK. Doelman Justin Bijlow stelt na afloop dat Nederland voor het hoogst haalbare gaat en in Georgië de titel binnen wil slepen. Dan moet er eerst worden afgerekend met Portugal.



Het is voor het eerst dat Onder-19 een finale op het jeugd EK bereikt. "We kwamen hier niet om even leuk een vriendentoernooitje te spelen. Nee, we willen het hoogst haalbare en dat is de finale halen en Europees kampioen worden", zegt aanvoerder Bijlow, die met zijn team verraste in de groepsfase. "Die openingswedstrijd tegen Duitsland was daarin wel cruciaal. Door met 4-1 te winnen beseften we dat alles mogelijk is. Niemand had dat verwacht, dus dat gaf een lekker gevoel en veel vertrouwen."



In de halve finales kon Oranje tegen Portugal of Tsjechië komen. Het werd Portugal, maar Bijlow had vooraf geen voorkeur. "Ik verwacht sowieso een heel zware wedstrijd, waarin we datgene nodig zullen hebben wat we ook tegen Duitsland en Engeland konden brengen. En dat is veel strijd en passie leveren. Strijden voor elkaar, dat is wat dit team zo typeert", aldus de Feyenoord doelman tegenover Ons Oranje.



Ook ging het nog even over Abdelhak Nouri, die tijdens een oefenduel van Ajax te maken kreeg met hartritmestoornissen. "Toen we hoorden dat hij buiten levensgevaar was, was dat een geruststellende boodschap. De spelers hebben voor hem een shirt met zijn naam laten bedrukken en we wensen Appie allemaal veel sterkte en beterschap", zegt bondscoach Maarten Stekelenburg.