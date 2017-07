Bosz moet Guerreiro minimaal een kwartaal missen

15:59 – Raphaël Guerreiro, Portugees international en speler van Borussia Dortmund, is vandaag (maandag) geopereerd aan zijn voetbreuk. De operatie is succesvol verlopen, maar de 23-jarige linksachter zal tussen de drie en vier maanden uit de roulatie liggen door de kwetsuur. Dat meldt Dortmund via de officiële clubkanalen.



Guerreiro heeft de voetblessure opgelopen in de Confederations Cup-wedstrijd van Portugal tegen Rusland. De vleugelverdediger leek aanvankelijk 'slechts' een voetkneusing te hebben opgelopen, maar medisch onderzoek bracht een breuk aan het licht. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Dortmund, dat vanuit het Portugese kamp te horen had gekregen dat het om een kneuzing ging en dus een bittere tegenvaller te verwerken kreeg.



Zodoende moet coach Peter Bosz even geduld hebben voordat hij kan beschikken over Guerreiro, die afgelopen seizoen 35 officiële wedstrijden voor BVB speelde. De linksback noteerde zowel negen doelpunten als assists in het voor hem uitstekend verlopen seizoen. Komende jaargang zal hij dus pas in oktober of november weer aan spelen toekomen.



Talent Burnic naar Stuttgart

Overigens is er nog meer nieuws te melden over Dortmund, aangezien de topclub Dzenis Burnic tijdelijk bij VfB Stuttgart heeft gestald. Het betreft een verhuurperiode van één seizoen voor de negentienjarige middenvelder.