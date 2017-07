Transfer rond: Luckassen voor vijf seizoenen naar PSV

10 juli 2017 – De overstap van Derick Luckassen van AZ naar PSV is rond, melden beide clubs maandagavond. De 22-jarige verdediger, die zestig eredivisieduels in de benen heeft, heeft zich voor vijf seizoenen verbonden aan de club uit Eindhoven.



Luckassen heeft inmiddels de medische keuring afgerond en gaat AZ dus verlaten. "We waren op de hoogte van de ambities van Derrick om dit jaar de volgende stap in zijn carrière te maken", reageert Directeur Voetbalzaken Max Huiberts op de site van AZ. "Met PSV is er een club gekomen die ook aan de voorwaarden van AZ wil voldoen."



De verdediger, die als vervanger van Héctor Moreno kan worden gezien, spreekt van een mooie stap. "Ik ben enorm trots dat ik deze overstap kan maken", zegt de verheugde jeugdinternational. "Ik heb puur op gevoel voor PSV gekozen. Er waren wat andere opties, maar ik vind PSV een mooie club, een die bij me past. Ik hoop hier heel mooie tijden te beleven."



Luckassen voegt zich dinsdag bij de selectie van PSV.