Toornstra tot 2021 in Kuip: "Seizoensstart kan niet beter"

10 juli 2017 – Het is een mooie dag voor Jens Toornstra. Niet alleen maakte hij na zijn vakantie zijn rentree op het trainingsveld, ook kon de champagne ontkurkt worden vanwege een nieuw contract bij Feyenoord. De aanvallende middenvelder is blij met zijn verbintenis tot 2021.



"Beter kan het seizoen niet beginnen", lacht Toornstra, die zijn eerste stappen op het traininsgevdl ook weer heeft gezet. "Ik was echt blij dat ik vandaag weer met die gasten op het veld mocht staan. Ik heb veel zin in het nieuwe seizoen", zegt de international, die een mooi seizoen achter de rug heeft met Feyenoord. "Ik heb zo nu en dan wat filmpjes teruggekeken. Dat gaf me een heel goed gevoel, maar het mooie seizoen dat we achter de rug hebben telt nu niet meer. We beginnen weer op nul en moeten er bij de seizoensopening weer staan."



De 28-jarige middenvelder bereikte in mei al een akkoord met Feyenoord over een nieuwe verbintenis.