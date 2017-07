Lukaku zet krabbel onder vijfjarig contract bij Man Utd

10 juli 2017 – De transfer van Romelu Lukaku naar Manchester United heeft zijn beslag gekregen. De transfer hing al enkele weken in de lucht, maar is vandaag (maandag) afgerond door de Engelse topclub. United meldt dat de opvolger van Zlatan Ibrahimovic voor vijf seizoenen heeft getekend op Old Trafford, met een optie voor een extra jaar.



De 24-jarige spits maakte de afgelopen seizoenen furore bij Everton, maar gaat zijn geluk nu dus bij Manchester United beproeven. "Ik ben Everton dankbaar voor vier geweldige seizoenen", zegt Lukaku op de website van United. "Maar als United op de deur klopt, dan kun je geen nee zeggen. Ze lieten in de Europa League-finale een geweldige vechtersmentaliteit zien en daar wil ik graag deel van uitmaken. Ik kan niet wachten om voor 75.000 toeschouwers op Old Trafford te spelen."



Volgens José Mourinho passen Lukaku en Manchester United goed bij elkaar. "Romelu is iemand die perfect bij deze club past. Hij is een grote persoonlijkheid en een grote speler. Het is normaal dat hij zich bij de grootste club wil ontwikkelen. Ik kan niet wachten om met hem te gaan werken en ik weet zeker dat de selectie hem met open armen ontvangt."