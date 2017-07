Hart Nouri is onbeschadigd, geen nieuws over hersenen

10 juli 2017 – Ajax is maandagmiddag met nieuws over de situatie van Abdelhak Nouri naar buiten gekomen. Volgens de club functioneert het hart van de middenvelder normaal en is er geen sprake van beschadiging. Over de hersenfuncties van Nouri kan Ajax nog niets melden, omdat die vanwege de kunstmatige slaap niet goed kunnen worden onderzocht.



Dat meldt Ajax maandag via de officiële kanalen. "Appie's hart functioneert normaal en blijkt onbeschadigd. Dit zegt echter nog niets over het totale herstel. De hersenfuncties kunnen niet goed worden onderzocht zolang Appie in slaap wordt gehouden", schrijft de club.



Nouri ging zaterdagmiddag in de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen naar de grond door hartritmestoornissen. In Oostenrijk wordt hij sindsdien kunstmatig in slaap gehouden.