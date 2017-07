Lennon na zware periode terug bij Everton: "Heel blij mee"

10 juli 2017 – Goed nieuws vanuit Engeland. Aaron Lennon heeft maandag zijn rentree gemaakt op het trainingsveld van Everton, nadat hij een zeer zware periode heeft gemaakt. De aanvaller werd begin mei in verwarde toestand opgenomen in het ziekenhuis, omdat hij een mentale inzinking heeft gekend.



Na enkele maanden herstel is hij nu terug bij Everton, tot blijdschap van trainer Ronald Koeman. "Ik ben heel blij dat Aaron terug is. Iedereen weet dat hij een zware en moeilijk tijd heeft gekend. Iedereen is nu echt blij voor hem. Omdat hij zo vroeg in de voorbereiding terug is, kan hij ook fysiek weer de juiste stappen maken. Dat is heel mooi."



Bij Everton zitten Yannick Bolasie en Seamus Coleman nog wel in de lappenmand met langdurige blessures. "Zij gaan ook terugkomen en dat is zeer goed voor de concurrentiestrijd binnen de ploeg", besluit Koeman op de website van The Toffees.