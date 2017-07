Bayern gaat aankoop Gnabry mogelijk meteen verhuren

10 juli 2017 – Serge Gnabry werd deze zomer door Bayern München gepresenteerd als nieuwe aankoop op de vleugels, maar mogelijk duurt het nog even voordat de fans hem in actie gaan zien. De van Werder Bremen overgekomen aanvaller wordt namelijk mogelijk direct bij een andere club gesteld.



Dat bevestigt voorzitter Karl-Heinz Rummenigge op de website van de Duits kampioen. "Serge zinspeelt op een verhuur van één jaar. Dat heeft hij, samen met zijn zaakwaarnemer, aan ons laten zien. Momenteel is er echter nog niets concreet voor hem, dus we wachten rustig af."



Bayern raakt op korte termijn mogelijk ook Douglas Costa kwijt, hij is namelijk op weg naar Juventus.