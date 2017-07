Routinier Cassano dankzij Hellas Verona terug in Serie A

10 juli 2017 – In Italië is er maandagavond fraai nieuws voor de voetballiefhebber naar buiten gekomen. Hellas Verona gaat namelijk in zee met Antonio Cassano, de 34-jarige spits die al enige tijd zonder club zat.



Cassano wordt deze week 35 jaar en heeft een schat aan ervaring in het Italiaanse voetbal. De spits debuteerde in 2000 bij Bari, speelde vervolgens voor AS Roma en trok daarna naar Real Madrid. Verder speelde hij ook voor Sampdoria, AC Milan, Internazionale, Parma en wederom Sampdoria. Die club nam in januari afscheid van de spits, maar bij Hellas gaat Cassano nu dus weer zijn gezicht laten zien in de Serie A.



De Italiaans international gaat bij Hellas spelen met rugnummer 99, het nummer dat hij bij veel van zijn werkgevers heeft gedragen.