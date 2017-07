ADO wint makkelijk, Vd Heijden en Marengo op schot

10 juli 2017 – De tweede wedstrijd van de oefencampagne van ADO Den Haag is voor de club uit de Residentiestad uitgelopen op een gemakkelijke overwinning. In Zeeland was de formatie van Alfons Groenendijk een maatje te groot voor vv Serooskerke.



ADO is vandaag (maandag) afgereisd naar Zeeland voor een trainingskamp, waar het vanavond tegen tweedeklasser VV Serooskerke speelde. Bij rust stond de eredivisieclub al met 0-3 voor, na de doelwissel werd er nog vier keer gescoord. Dennis van der Heijden en Ludcinio Marengo waren met twee doelpunten de opvallendste spelers.



ADO blijft deze week in Zeeland en speelt in die provincie nog twee oefenduels. Woensdag tegen Bruse Boys en vrijdag tegen het Zeeuws elftal.