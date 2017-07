Officieel: Bochum ontdoet zich van Gertjan Verbeek

10:00 – Gertjan Verbeek heeft zijn koffers gepakt bij VfL Bochum. De club uit de Tweede Bundesliga heeft de 54-jarige oefenmeester per direct op straat gezet, zo bevestigt het via het officiële clubmedium. Verbeek is dinsdagochtend op de hoogte gesteld van het besluit van de clubleiding.



Het is een verrassend moment voor een ontslag, aangezien Bochum net aan de vooravond van een nieuw seizoen staat en dus nog maar net was begonnen aan de voorbereiding. Verbeek stond 88 wedstrijden lang aan het roer bij de Duitse tweedeklasser, waarmee hij gemiddeld 1,4 punten per wedstrijd pakte. Het was het tweede dienstverband voor de Tovenaar van Jubbega in Duitsland, aangezien hij tussen oktober 2013 en april 2014 ook al de scepter zwaaide bij 1.FC Nürnberg.



Verbeek stond nog een jaar onder contract bij Bochum. De oud-coach van sc Heerenveen, Heracles Almelo, Feyenoord, AZ en Nürnberg stond sinds december 2014 voor de groep bij Bochum. Na zijn eerste half jaar werd hij elfde in de 2. Bundesliga, daarna eindigde de club uit Westfalen als vijfde en negende op dit niveau.