Bochum legt exit Verbeek uit: "Verschil in ideeën te groot"

10:16 – VfL Bochum heeft Gertjan Verbeek, als een donderslag bij heldere hemel, op straat gezet. De 54-jarige oefenmeester, die sinds december 2014 werkzaam was bij de club uit Westfalen, is ondanks contract met een looptijd tot medio 2018 ontslagen.



Christian Hochstätter, de technisch directeur van Bochum, geeft tekst en uitleg in het perscommuniqué waarin Bochum het congé van Verbeek aangekondigd heeft. "De timing van het ontslag zal vast en zeker voor velen als een verrassing komen. De professionele kwaliteiten van Gertjan Verbeek zijn onomstreden, maar we zijn echter na intensief overleg met de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur tot de conclusie gekomen dat we beter een andere trainer kunnen aanstellen om onze doelen te bereiken", stelt Hochstätter. "In de huidige situatie waren de verschillen in ideeën te groot."



Vebreek eindigde met Bochum in zijn 2,5 jaar tijd als elfde, vijfde en negende in de Tweede Bundesliga.