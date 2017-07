'Castro-scenario' ook in werking voor ADO-goalie Setkus

10:26 – De transfer van Ernestas Setkus van ADO Den Haag naar Hapoel Haifa is opvallend genoeg afgeketst. De Israëlische club kondigde de overstap maandag al aan, maar de doelman uit Litouwen kwam er uiteindelijk niet uit met de oud-club van Piet Velthuizen.



Setkus zal derhalve deze week weer aansluiten bij het trainingskamp van ADO in Zeeland, zo bevestigt de club uit Den Haag via de officiële kanalen. Woensdagavond kan de Litouwse keeper zijn opwachting maken in de oefenwedstrijd tegen Bruse Boys. Twee dagen later staat het oefenduel met het Zeeuwse elftal gepland.



Setkus is niet de eerste Eredivisiekeeper die een transfer op het laatste moment ziet afketsen. Hetzelfde overkwam Bram Castro, die van Heracles Almelo naar AA Gent zou gaan. Daar ging de deal niet door omdat Castro constateerde dat Gent 'een heel ander type zocht' dan hij is.