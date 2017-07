Zes mannen opgepakt na rookwolken tijdens PSV-Ajax

11:26 – Er zijn zes personen gearresteerd naar aanleiding van de enorme rookpluimen die tijdens de eredivisiewedstrijd tussen PSV en Ajax (1-0) op zondag 23 april te zien waren. Tijdens een actiedag van de recherche in Eindhoven werden deze mannen opgepakt, zo laat PSV weten via de officiële clubwebsite.



Tijdens het duel tussen PSV en Ajax was er in de eerste helft sprake van enorme rookontwikkeling, die veroorzaakt werd door afgestoken rookpotten. De politie startte een onderzoek naar aanleiding van de ongeregeldheden die ademhalingsproblemen, prikkende ogen en hoofdpijn veroorzaakten bij een deel van het publiek. Er deden twaalf personen aangifte na het incident.



De zes arrestanten zijn tussen de 25 en 42 jaar en werden na het bekijken van camerabeelden als schuldigen aangewezen. Er worden nog meer aanhoudingen verwacht. PSV-directeur Toon Gerbrands reageert: "Het is heel mooi dat het onderzoek van de politie heeft geleid tot deze arrestaties. Wij vinden dat er in april echt grenzen zijn overschreden en zijn blij dat wij met onder meer onze camerabeelden een bijdrage hebben kunnen leveren aan het politieonderzoek. Wij zijn zeer onder de indruk van de werkwijze van de politie."



Beelden van de desbetreffende actie, gemaakt door onze verslaggever ter plekke: