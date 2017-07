Borja Valero naar Inter, Donadoni langer bij Bologna

14:55 – Internazionale heeft, zoals verwacht, beslag gelegd op de komst van Borja Valero. De Spaanse middenvelder komt over van Fiorentina, dat zeer teleurgesteld is in het feit dat de sterkhouder graag wilde vertrekken. De Spanjaard was al aangesloten bij de selectie van Inter, maar beide clubs hebben de transfer nu pas bevestigd.



Borja Valero tekent voor drie seizoenen bij Inter. De 32-jarige middenvelder is een jeugdproduct van Real Madrid, dat hij in 2007 verruilde voor RCD Mallorca. Na twee jaar transfereerde de middenvelder naar West Bromwich Albion, maar hij pakte pas naam toen hij weer terugkwam bij Mallorca. Daar dwong hij een transfer naar Villarreal af en via de Spaanse subtopper kwam hij in 2012 bij Fiorentina terecht. Na vijf jaar, 212 wedstrijden en zeventien goals trekt hij dus de deur achter zich dicht in Florence. Daar noteerde hij maar liefst 38 assists in de Serie A: slechts twee spelers deden dat beter in de afgelopen vijf jaar.





In Italië is ook bekend geworden dat Roberto Donadoni tot 2019 de coach van Bologna zal blijven. De voormalig topmiddenvelder noteerde de afgelopen twee seizoenen een veertiende en een vijftiende plaats in de Serie A.