NEC stelt Bogers aan als trainer: "Verrassend, maar logisch"

17:33 – Wat al was aangekondigd, heeft NEC definitief beklonken: Adrie Bogers is aangesteld als hoofdtrainer van de Nijmegenaren. Hij ligt tot medio 2019 vast in De Goffert. Bogers werd twee weken geleden nog aangesteld als assistent-trainer.



NEC was op dat moment zoekende naar een hoofdtrainer. "We hebben de afgelopen weken met meerdere kandidaten gesproken, passend in het gewenste profiel", licht technisch directeur Remco Oversier toe op de website van NEC. "Zij bleken de stap naar NEC echter om verscheidene redenen niet te kunnen maken."



Met Patrick Pothuizen en Wilfried Brookhuis als assistenten, en Ron de Groot en Jeffrey Leiwakabessy bij de beloften vindt Oversier dat er voldoende NEC-dna in de technische staf zit. "Adrie heeft het natuurlijke aanzien, beschikt over de nodige ervaring en weet wat er nodig is om in de top van de Jupiler League te presteren. De keuze om hem tot hoofdtrainer-coach te benoemen is daarom misschien verrassend, maar ook logisch. Zo wijken we namelijk niet af van het plan dat we opgezet hebben."



Bogers was bij verschillende clubs al eens assistent. De oud-prof werkte met Zeljko Petrovic bij het Japanse Urawa Red Diamonds, waarna hij later bij NAC Breda - tijdelijk ook als interim-trainer - en Willem II werkte. Bij Sparta stond Bogers op eigen benen.