Roda JC lijdt laatste twee seizoenen ruim miljoen euro verlies

17:50 – Roda JC heeft de laatste twee seizoenen fors verlies gedraaid. Beide jaren zaten de Limburgers ruim een miljoen in de rode cijfers. Algemeen directeur Wim Collard heeft dat zelf laten weten op het clubkanaal van Roda JC. Om financieel in beter weer te komen, zoekt Roda een investeerder.



"In het seizoen 2015/'16 hebben we een verlies gemaakt van 1,9 miljoen euro en ook afgelopen jaargang was het negatief resultaat hoger dan een miljoen", laat Collard weten. "Daarom zitten wij niet stil. De afspraak met Frits Schrouff (eigenaar van Roda, red.), dat wij op zoek gaan naar partijen die samen met of in plaats van Frits als investeerder gaan optreden, blijft staan. Al hebben we zeker geleerd van de casus (Aleksei, red.) Korotaev."



De zoektocht naar een investeerder zorgt binnen de raad van commissarissen voor verdeeldheid. Rvc-voorzitter Harm Wiertz legde onlangs zijn functie al neer. Collard: "Harm Wiertz vindt dat we niet langer op zoek moeten gaan naar nieuwe buitenlandse investeerders. Volgens hem moeten deze gezocht worden in de nabije omgeving van Roda JC."



